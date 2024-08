High End 2024: ELAC präsentiert neue Debut 3.0-Serie, neues Aktivsystem Adsum ConneX und die Concentro S 2.0-Generation

ELAC präsentiert auf der High End in München in den Räumen F102 und F103 eine Vielzahl an Neuheiten. Mit dabei ist die neue und somit dritte Generation der Einstiegsserie Debut. Insgesamt sieben neue Lautsprecher bringt der Hersteller aus dem hohen Norden mit der Debut 3.0 auf den Markt. Sechs davon standen in der Ausstellung, mit der kleineneren der beiden Regalboxen der Serie (top Idee von ELAC - mal eine preiswerte Box in der Vorführung, die aber für eine faustdicke Überraschung sorgte) führte man mit einer Kette aus ELAC Elektronik-Komponenten vor.

Mit dem Debut Connex Adsum ist außerdem ein neuer Aktivlautsprecher mit dabei, der in Zusammenarbeit von ELAC und dem Modelabel Adsum aus New York entstanden ist. Im hochpreisigen Segment gibt die neuen Concentro S.2 Modelle, die erstmals mit dem aktuellen JET 6c der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Natürlich fehlen auch Highlights des gesamten ELAC-Sortiments nicht. Die JET 6 Serien Vela 2, Solano 2 und die Elegant BS 312.2 sowie die Miracord Plattenspieler, die Varro Subwoofer und das Multitalent Debut ConneX DCB41 gibt es ebenfalls auf der High End zu besichtigen.

Debut 3.0

Zwei Gedanken standen laut Elac bei der Gestaltung und Entwicklung der neuen Debut 3.0-Serie im Fokus. Zum einen die nochmalige Verbesserung der Klangperformance sowie eine Feinoptimierung im Detail beim schicken Design. Ganz neu ist der Aluminium-Kalottenhochtöner sowie der präzise darauf abgestimmten Tieftöner mit Aramidfaser-Membran. Dazu wurden die internen Verstrebungen der ELAC Debut 3 Lautsprechergehäuse erweitert, um unerwünschte Vibrationen weiter zu minimieren. Die Lautpsrecherabdeckungen haften magnetisch und runden das Design elegant ab.

Zu den einzelnen Debut 3.0-Lautsprechern - elementare Daten in der Übersicht (außer Daten der kleinsten Regalbox, die in der Vorführung aktiv war):

DF6.3 (größere der beiden Standboxen rechts im Bild)

DF6.3 - Standfuß

DF6.3 - Chassis

DF6.3 von oben, Finish im Detail

Der DF6.3 ist der größere der beiden Debut 3.0 Standlautsprecher. Der Dreiwege-Bassreflexlautsprecher weist einen Frequenzbereich von 35 Hz bis 45 kHz auf und eine maximale Belastbarkeit von 175 Watt. Die Bestückung umfasst einen Aluminium-Hochtöner und, für den Tief- und Mitteltonbereich, Chassis mit aramidfaserverstärker Membran. Der Preis: Pro Stück 499 EUR.

Debut 3.0 Sortiment mit der DF5.3 rechts

DF5.3, seitlich oben

DF5.3, von schräg oben

Der DF5.3 (399 EUR/Stück) ist die kleinere Standbox aus der Debut 3.0-Baureihe. Es handelt sich um einen Dreiwege-Lautsprecher mit einem Frequenzbereich von 42 Hz bis 35 kHz und einer maximalen Belastbarkeit von 150 Watt. 25 mm Aluminium-Hochtöner und Chassis mit aramidfaserverstärkter Membran für den Mittel- und Tieftonbereich sind für eine gepflegte Akustik zuständig.

DB6.3

Der DB6.3 (219 EUR pro Stück) ist der große Regallautsprecher, der Frequenzen von 46 Hz bis 35 kHz wiedergibt und maximal mit 120 Watt belastbar ist. Ein 25 mm Hochtöner mit Alu-Kalotte und ein 165 mm Tieftöner mit aramidfaserverstärkter Membran sorgen für einen sauberen Klang.

DB5.3

Setup der Vorführung

Der DB5.3 ist der kleinere der beiden Regallautsprecher, er befindet sich in der Vorführung und beweist eindrucksvoll, dass auch sehr kompakte und preiswerte Regallautsprecher einen erstaunlich kraftvollen und zugleich sauberen Klang entwickeln können.

DC6.3

Mit Abdeckung

Der DC6.3 (399 EUR) ist der größere der beiden Centerlautsprecher und arbeitet nach dem Zweiwege-Bassreflexprinzip. Er stellt Frequenzen zwischen 50 Hz und 35 kHz dar und ist maximal mit 120 Watt belastbar. 25 mm Alu-Hochtöner und 2 x 165 mm Tiefmitteltöner mit aramidfaserverstärkter Membran - das ist die Bestückung.

Der kleinere der beiden Center

Terminals

Hochtöner

Seitliche Ansicht

Finish im Detail

Der DC5.3 (299 EUR) ist der kleinere der beiden Centerlautsprecher, ebenfalls nach dem Zweiwege-Bassreflex-Prinzip arbeitend. Die maximal mögliche Belastung wird mit 120 Watt angegeben, 25 mm Hochtöner und 2 x 130 mm Tiefmitteltöner aus den bekannten Debut 3.0 Membranmaterialien ermöglichen einen klaren Klang.

Atmos-Modul von oben

Seitliche Perspektive

Zweiwege-Aufsatzmodul

Das DA4.3 ist ein Dolby Atmos-Aufsatzmodul für einen Stückpreis von 249 EUR. Der Zweiwege-Bassreflexlautsprecher bietet einen Frequenzbereich von 46 Hz bis 35 kHz und eine maximale Belastbarkeit von 100 Watt. Ein 25 mm Hochtöner mit Aluminiumkalotte und ein 100 mm messender Tieftöner mit aramidfaserverstärkter Membran stellen die Bestückung dar.

