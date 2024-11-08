News

"Race for Glory - Audi vs. Lancia" erscheint auf Blu-ray Disc

Eurovideo veröffentlicht "Race for Glory - Audi vs. Lancia" (2 Win) auf Blu-ray Disc. Das Drama mit Daniel Brühl und Riccardo Scamarcio über den Kampf zwischen Audi und Lancia um die Rallye-Weltmeisterschaft 1983 wird ab dem 09.01.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc erhältlich sein.

