ELAC auf der BLICKFANG 2026 mit NAVA 100 und exklusiver Adsum x ELAC Cream Edition in Stuttgart und Basel

Bildquelle: ELAC

Weil das Auge stets mithört, präsentiert ELAC sich auf der Designmesse BLICKFANG 2026 in Stuttgart und Basel. Der Hersteller aus Kiel beschränkt sich nicht nur auf klassische HiFi-Veranstaltungen, sondern zeigt auch an den genannten Messe-Standorten elegante Sound-Lösungen.

Auf der BLICKFANG präsentierten sich an verschiedenen Orten sorgfältig kuratierte Labels unterschiedlichster Lebensbereiche einem anspruchsvollen Publikum. Bereits im letzten Jahr gab ELAC dort sein Debüt und kehrt in diesem Jahr nach Stuttgart zurück. Ein Wochenende später geht es dann direkt zur BLICKFANG Basel.

Die Akustikexperten aus dem hohen Norden zeigen und spielen auf den Messen vor allem den neuen ELAC NAVA 100 - den ersten portablen Bluetooth-Lautsprecher mit ELAC DNA. Hinzu kommen die smarten Audio-Lösungen Debut Connex Adsum sowie die hochwertigen Passivlautsprecher Elegant BS312.2. (TEST: ELAC Elegant BS312.2)

Darüber hinaus setzt ELAC beim NAVA 100 die Zusammenarbeit mit dem New Yorker Fashion-Label Adsum fort und präsentiert den neuen BT-Speaker in der exklusiven Adsum x ELAC Cream Edition.

Wann und Wo?

BLICKFANG Stuttgart 2026

13. bis 15. März 2026

Liederhalle Stuttgart / Stand 147

BLICKFANG Basel 2026

20. bis 22. März 2026

Event Halle, Messe Basel / Stand 115

