News
NVIDIA Shield Experience Upgrade 9.2.4 veröffentlicht
27.02.2026 (Karsten Serck)
NVIDIA hat das Shield Experience Upgrade 9.2.4 für NVIDIA Shield TV veröffentlicht. Das Update beinhaltet die folgenden Änderungen:
Verbesserungen
- Sicherheitspatches werden auf Januar 2026 aktualisiert.
Fehler behoben
- Das Problem mit der Wiedergabe von Disney+ wurde behoben.
- Problem mit der Fernverbindung eines Drittanbieters mit Xbox nach dem Ruhemodus behoben.
- Es wurde ein Absturzproblem behoben, das SHIELD- und CEC-Geräte während des Ruhemodus einschaltet.
- Problem mit häufigem Trennen von Bluetooth-Fernbedienungen von Drittanbietern wurde behoben.
- Die Seite "Gelöste Einstellungen" wird geschlossen, wenn NVIDIA Share oben auf der Einstellungsseite ausgelöst wird.
