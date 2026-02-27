News

NVIDIA Shield Experience Upgrade 9.2.4 veröffentlicht

27.02.2026 (Karsten Serck)

NVIDIA hat das Shield Experience Upgrade 9.2.4 für NVIDIA Shield TV veröffentlicht. Das Update beinhaltet die folgenden Änderungen:

Verbesserungen

  • Sicherheitspatches werden auf Januar 2026 aktualisiert.

Fehler behoben

  • Das Problem mit der Wiedergabe von Disney+ wurde behoben.
  • Problem mit der Fernverbindung eines Drittanbieters mit Xbox nach dem Ruhemodus behoben.
  • Es wurde ein Absturzproblem behoben, das SHIELD- und CEC-Geräte während des Ruhemodus einschaltet.
  • Problem mit häufigem Trennen von Bluetooth-Fernbedienungen von Drittanbietern wurde behoben.
  • Die Seite "Gelöste Einstellungen" wird geschlossen, wenn NVIDIA Share oben auf der Einstellungsseite ausgelöst wird.

NVIDIA SHIELD TV bei Amazon.de

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK