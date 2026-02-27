News

NVIDIA Shield Experience Upgrade 9.2.4 veröffentlicht

NVIDIA hat das Shield Experience Upgrade 9.2.4 für NVIDIA Shield TV veröffentlicht. Das Update beinhaltet die folgenden Änderungen:

Verbesserungen

Sicherheitspatches werden auf Januar 2026 aktualisiert.

Fehler behoben

Das Problem mit der Wiedergabe von Disney+ wurde behoben.

Problem mit der Fernverbindung eines Drittanbieters mit Xbox nach dem Ruhemodus behoben.

Es wurde ein Absturzproblem behoben, das SHIELD- und CEC-Geräte während des Ruhemodus einschaltet.

Problem mit häufigem Trennen von Bluetooth-Fernbedienungen von Drittanbietern wurde behoben.

Die Seite "Gelöste Einstellungen" wird geschlossen, wenn NVIDIA Share oben auf der Einstellungsseite ausgelöst wird.

