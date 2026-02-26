"28 Years Later: The Bone Temple" im April auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
Sony veröffentlicht "28 Years Later: The Bone Temple" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Nia DaCostas Fortsetzung der Horror-Reihe erscheint am 30.04.2026 voraussichtlich mit DTS HD MA 5.1-Mehrkanalton auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und wird neben der Standard-Ausgabe auch als Steelbook erhältlich sein. Auch "28 Years" Later erscheint noch einmal als einfache Ultra HD Blu-ray in Standard-Verpackung. Laut US-Informationen sind als Bonus-Material ein Audio-Kommentar, mehrere Making of-Featurettes und eine "Deleted Scene" geplant.
