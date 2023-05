News

Die Highlights von ELAC auf der High End 2023

Bildquelle: ELAC

ELAC stellt auf der diesjährigen High End Messe in München die neuen VARRO Subwoofer in den Fokus. In unserem Special stellen wir die neuen Subwoofer-Baureihen ausführlich vor (Klick!), den DS-1200 konnten wir sogar bereits testen (Klick!). Ebenso im Rampenlicht stehen die neuen VELA BS 404, über die wir bereits hier berichteten (Klick!).

Weitere Highlights auf dem Messestand werden CONCENTRO S, SOLANO, MIRACORD und das Multitalent Debut Connex DCB41 sein. Im Vorführraum kann man die neue VELA BS 404 hören, die von Alchemy Elektronik angetrieben wird, außerdem die neuen DS1000-GB Subs. Und auch das ConneX DCB41 als aktives, kompaktes Stereolautsprechersystem mit vielfältigen Anschlussmöglichkeiten wird es in Aktion zu hören geben.

ELAC stellt in de Räumen F102 und F103 des MOC in München aus.

