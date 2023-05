News

Neuer "Foundation - Staffel 2"-Trailer zur SciFi-Serie bei Apple TV+ online

Apple hat einen neuen Teaser-Trailer zur zweiten Staffel von "Foundation" bei Apple TV+ veröffentlicht:

Die Science Fiction-Serie basiert auf dem Foundation-Zyklus von Isaac Asimov und wird seit 2021 bei Apple TV+ gezeigt. Die erste Staffel umfasste zunächst 10 Episoden in 4K mit Dolby Vision und Dolby Atmos-Ton in Deutsch und Englisch. Die zweite Staffel soll laut Apple am 14.07.2023 bei Apple TV+ starten.

Basierend auf den preisgekrönten Romanen von Isaac Asimov zeichnet Foundation eine Gruppe von Exilanten auf ihrer monumentalen Reise zur Rettung der Menschheit und zum Wiederaufbau der Zivilisation inmitten des Untergangs des Galaktischen Imperiums auf.

