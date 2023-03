News

Neuer ELAC Kompaktlautsprecher BS 404 komplettiert die VELA Serie

Bildquelle: ELAC

Mit dem ELAC VELA BS 404 vollendet der Hersteller aus Kiel nach eigenen Angaben die VELA Serie. Der kompakte Lautsprecher soll für seine Größe eine überdurchschnittlich hohe Performance bieten und auch bei begrenzten Platzverhältnissen ein exzellentes akustisches Erlebnis bieten. Wie die übrigen Komponenten der VELA Serie setzt die neue BS 404 auf ein hochwertiges, leicht nach hinten geneigtes Gehäuse mit Trapezform in hoher Wandstärke und großen Radien. Erhältlich ist der Lautsprecher in Schwarz und Weiß hochglanz oder Echtholzfurnier. An Treibern sitzen ein 180 mm großer Tieftöner mit AS-XR-Technologie und ein JET-Hochtöner, der bis 50 kHz hoch spielt, im Lautsprecher. Gegenüber dem Schwestermodell BS 403 soll mit dem BS 404 eine leicht gesteigerte Richtwirkung im Mitteltonbereich für bessere Ortung und ein klarer definiertes Bühnenbild in Räumen mit hohem Diffusschallanteil ermöglichen.

Die ELAC VELA BS 404 sind ab März 2023 zu folgenden Preisen erhältlich:

VELA BS 404 Schwarz Hochglanz: 1.599 EUR UVP

VELA BS 404 Weiß Hochglanz: 1.599 EUR UVP

VELA BS 404 Nussbaum Hochglanz: 1.699 EUR UVP

