Bluesound NODE erscheint als limitierte Anniversary-Edition

Bildquelle: Bluesound

Zum 10-jährigen Jubiläum gibt es den Bluesound NODE in einer speziellen und limitierten Anniversary-Edition als Bluesound NODE X. Er erscheint in silbernem Finish und ist mit verbesserten Komponenten ausgestattet. Darunter ein ESS 9028Q2M Sabre DAC und einem optimierten High-End-Kopfhörerverstärker, der von der modernen THX AAA (Achromatic Audio Amplifier) Technologie mit Feed-Forward-Fehlerkorrektur angetrieben wird. Zusammen mit der 6,3mm-Kopfhörerbuchse an der Geräte-Vorderseite soll der NODE X ein kompromissloses Hörerlebnis mit Headphones bieten. Die Fernbedienung Bluesound RC1 ist hier im Lieferumfang gleich enthalten, sonst gibt es sie nur optional als Zubehör.

Der NODE X ist ab sofort bei teilnehmenden Händlern für 799 Euro (UVP) vorbestellbar.

