"Borderlands" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
16.10.2024 (Karsten Serck)
Leonine hat "Borderlands" offiziell für den Dezember auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc angekündigt. Das auf der gleichnamigen Computerspiel-Reihe basierende Science Fiction Action-Abenteuer von Eli Roth mit Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black und Jamie Lee Curtis erscheint am 06.12.2024 mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc.
Beide Blu-ray-Varianten werden auch als Steelbook erhältlich sein. Als Bonus-Material sind "7 explosiv-chaotische Featurettes" geplant.
