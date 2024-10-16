"Furiosa: A Mad Max Saga - Black & Chrome Edition" & "Mad Max 5 Film Collection" auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)
Warner veröffentlcht "Furiosa: A Mad Max Saga" als "Black & Chrome Edition" auf Ultra HD Blu-ray. In dieser speziellen Version, die es bereits für "Mad Max: Fury Road" gab, wird der gesamte Film in Schwarz-Weiss-Optik präsentiert. Inhaltlich gibt es aber keine Unterschiede. Die "Black & Chrome Edition" wird als Steelbook mit Ultra HD Blu-ray angeboten und ab dem 17.10.2024 inklusive Farb-Kinofassung im Handel erhältlich sein.
Zeitgleich erscheint auch eine "Mad Max 5 Film Collection" mit allen Mad Max-Filmen von George Miller als "Collector's Edition" auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc, die zusätzlich noch in einer Sonderedition im Benzinkanister erhältlich sein wird.
Update: Bei jpc sind ab sofort die Black & Chrome Edition und auch die Mad Max 5 Film Collection im Benzinkanister lieferbar.
- Furiosa: A Mad Max Saga - Black & Chrome Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Furiosa: A Mad Max Saga - Black & Chrome Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Mad Max 5 Film Collection [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Mad Max 5 Film Collection [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Mad Max 5 Film Collection im Benzinkanister [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Mad Max 5 Film Collection im Benzinkanister [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
Die normale Farb-Kinofassung von "Furiosa: A Mad Max Saga" ist seit dem 15.08.2024 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc erhältlich:
- Furiosa: A Mad Max Saga - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Furiosa: A Mad Max Saga [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Furiosa: A Mad Max Saga [Blu-ray] bei Amazon.de
- Furiosa: A Mad Max Saga - Soundtrack [CD] bei Amazon.de
- Furiosa: A Mad Max Saga - Soundtrack [LP] bei Amazon.de
- Furiosa: A Mad Max Saga - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Furiosa: A Mad Max Saga [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Furiosa: A Mad Max Saga [Blu-ray] bei jpc.de
- Furiosa: A Mad Max Saga - Soundtrack [CD] bei jpc.de
- Furiosa: A Mad Max Saga - Soundtrack [LP] bei jpc.de
bereits erhältlich:
- Mad Max: Fury Road - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Mad Max: Fury Road - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Mad Max [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Mad Max 2: Der Vollstrecker [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Mad Max 3: Jenseits der Donnerkuppel [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Mad Max: Fury Road [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Mad Max [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Mad Max 2: Der Vollstrecker [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Mad Max 3: Jenseits der Donnerkuppel [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Mad Max: Fury Road [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.