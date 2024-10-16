News

"John Wick: Kapitel 1-4" auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

16.10.2024 (Karsten Serck)

Leonine veröffentlicht "John Wick: Kapitel 1-4" auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Das Boxset mit allen vier Filmen der Action-Reihe mit Keanu Reeves erscheint am 06.12.2024 in Form von zwei Boxsets mit jeweils 4 Ultra HD Blu-rays oder 4 Blu-ray Discs. Die Ausstattung dürfte den bereits einzeln erhältlichen Veröffentlichungen entsprechen.

bereits erhältlich:

