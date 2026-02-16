News

beyerdynamic intensiviert Künstlerpartnerschaft und begleitet Tour 2026

beyerdynamic und KAMRAD verlängern ihre ursprünglich auf zwölf Monate angelegte Kooperation und bauen die Zusammenarbeit weiter aus. Nach erfolgreichem Sponsoring der „KAMRAD-Friends-Tour 2025“ – inklusive Listening-Stationen mit unveröffentlichten Songs sowie einem Meet & Greet am Firmensitz in Heilbronn – geht die Partnerschaft nun in eine langfristige Phase.

Auch die 2026 gestartete Tour des Singer-Songwriters wird von beyerdynamic unterstützt. Geplant sind unter anderem Early-Entry-Aktionen, exklusive Fan-Events, Social-Media-Kampagnen sowie ein Heimspiel bei „Haigern Live 2026“ in Talheim nahe dem Unternehmenssitz.

Technisch begleitet KAMRAD künftig der beyerdynamic AVENTHO 200. Der Over-Ear-Kopfhörer bietet aktive Geräuschunterdrdrückung, lange Akkulaufzeit sowie eine robuste, tourtaugliche Bauweise und soll damit den anspruchsvollen Live-Alltag unterstützen. Wir hatten den bequemen und akustisch starken Kopfhörer mit ausgezeichnetem Preis-/Leistungsverhältnis bereits im Test:

Weitere Infos hier:

