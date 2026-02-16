News

Samsung OLED-TVs und Odyssey-Monitore 2026 mit NVIDIA G-Sync

Bildquelle: Samsung

Samsung stattet die neuen OLED-TVs und Gaming-Monitore 2026 mit NVIDIA G-Sync aus. Damit wird die Bildwiederholrate des Displays mit der Grafikkarte (GPU) synchronisiert und Tearing sowie Bildrucken für ein sichtbar flüssigeres Gamplay reduziert.

Nachdem der S95F aus 2025 bereits mit G-Sync überzeugte, unterstützen nun auch die Modellreihen Samsung OLED S95H, S90H und S85H die NVIDIA-Technologie. S95H und S90H erreichen bis zu 165Hz, der S85H bis zu 120 Hz. Ausgewählte Modelle bieten außerdem AMD FreeSync Premium Pro. Außerdem sind die Geräte mit HDR10+ Advanced kompatibel. Der S95H und S90H sind darüber hinaus mit der sehr effektiven "Glare Free"-Technologie zur Reduktion von Spiegelungen ausgestattet, die wir z.B. bereits vom S90F kennen:

Auch die Gaming-Monitore der neuen Odyssey G6 Serie sind G-Sync-kompatibel. Der 27-Zoll-Samsung Odyssey G60H erreicht dank "Dual Mode" bis zu 1.040 Hz (720p HD) oder bis zu 600Hz (WQHD). Der Samsung Odyssey G61SH mit QD-OLED-Panel (WQHD) bietet 240 Hz, 0,03 ms Reaktionszeit (GTG) und HDR10+ Gaming.

