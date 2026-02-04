TEST: beyerdynamic AVENTHO 200 - exzellent klingender Over-Ear-Bluetooth-Kopfhörer mit ANC

Mit dem AVENTHO 200, der für 249 EUR in Schwarz oder in Nordic Grey angeboten wird, möchte beyerdynamic Vielreisende ansprechen, die einen klangstarken, einfach bedienbaren geschlossenen Bluetooth-Over-Ear-Kopfhörer mit ANC und Transparenzmodus suchen. Aber auch im Home Office oder im Urlaub hat es sich der AVENTHO 200 zur Aufgabe gemacht, rundherum zu überzeugen. Ob dies klappt, überprüfen wir später in unserem Bericht. Nun schauen wir uns erst einmal die Verarbeitung und die Ausstattungsmerkmale des schlicht-elegant auftretenden Kopfhörers an.

Er spricht klar ein ältere, gesetztere Zielgruppe an, für 15- bis 20-Jährige wirkt der Over-Ear-Kopfhörer vom Design her schon zu langweilig, während ältere Anwender genau dies schätzen - wir würden es "zeitlose Eleganz" nennen, oder "noble Schlichtheit". Zudem ist die Verarbeitungsqualität ohne Abstriche ausgezeichnet. Was die Heilbronner hier für unter 250 EUR abliefern, verdient hinsichtlich Materialqualität und Fertigungspräzision vollen Respekt.

Dahinter arbeiten 45 mm-Treiber

Für einen gelungenen Klang maßgeblich verantwortlich zeichnet ein 45 mm messender Dynamiktreiber, der mit sauberen Höhen und nachdrücklichen Bässen ein fesselndes, lebendiges Klangbild liefern soll. Ein einfacher Wechsel zwischen aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) und dem Transparenzmodus erhöht den Bedienkomfort.

Für bestmögliche Sprachqualität im Verlauf von Anrufen, Video-Calls oder Zoom-Meetings steht das integrierte Mikrofon in Kombination mit der Qualcomm cVc-Technologie bereit. Laut Hersteller wird auch dann eine hohe Qualität der Sprachübertragung offeriert, wenn man sich in einem vollen Zug oder an einem belebten Gate am Flughafen befindet. Die Technologie entfernt störende Hintergrundgeräusche sorgfältig und die Stimme ist stets deutlich zu verstehen. Im Testbetrieb später hat das ausgezeichnet funktioniert. Eingebaut sind vier digitale Mikrofone (2 FF & 2 FB) sowie zwei Mikrofone für ENC.

Hinzu kommt, dass der beyerdynamic AVENTHO 200 via Multipoint Bluetooth 5.4 gleichzeitig mit zwei Geräten gekoppelt werden kann, auch Google Fast Pair gehört zum Ausstattungsumfang. Als Audio-Codecs werden Audio-Codecs: AAC, SBC, aptX Adaptive und aptX Lossless unterstützt.

Solider Verstellmechanismus aus Metall

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Zusammengeklappt in der Verpackung

Mitgeliefertes Zubehör inklusive Transportbeutel

Der AVENTHO 200 verfügt über zahlreiche Merkmale, die man getrost als „beyerdynamic-DNA“ bezeichnen kann. Die verstellbaren Ohrbügel bestehen aus langzeitstabilem Aluminium, und das Kopfband ermöglicht dank Memory-Foam und der integrierten Fontanellen-Aussparung nicht nur in der Thoerie, sondern auch in der Praxis einen enormen Tragekomfort.

Bequeme Ohrpolster

Die Ohrpolster kann man zudem einfach ersetzen – neue gibt es direkt bei beyerdynamic. Außerdem ist es möglich, den AVENTHO 200 zusammenfalten. Im Zubehör enthalten ist ein passender Transportbeutel, dessen Farbe jeweils zur Ausführung des Kopfhörers passt.

Nachhaltigkeit sowie Langlebigkeit war dem Heilbronner Hersteller schon immer wichtig, wie der einfache Wechsel der Ohrpolster dokumentiert. Der AVENTHO 200 geht aber bezüglich des Umweltbewusstseins noch einen Schritt weiter: Er ist der erste Wireless-Kopfhörer im Sortiment von beyerdynamic, der mit einem austauschbaren Akku ausgestattet ist. Um den Akku zu wechseln, muss man nur das Ohrpolster entfernen, das Batteriefach öffnen und den Akku herausnehmen, um im Anschluss einen neuen einzusetzen. Mit bis zu 63 Stunden Laufzeit (ohne ANC) und bis zu 40 Stunden (mit ANC) weist der AVENTHO 200 auch gute Durchhaltequalitäten auf. Den Akku komplett zu laden, dauert 1,5 Stunden – wer es eilig hat, kann die integrierte Schnellladefunktion nutzen. Hier reichen 15 Minuten für 16 Stunden Spieldauer (wir nehmen an, dass dieser Wert für den Betrieb ohne ANC gilt – beyerdynamic macht hier keine genaueren Angaben).

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Bedienelemente am Kopfhörer

Bedienelemente an der rechten Ohrmuschel

Touchfeld außen an der rechten Ohrmuschel

Direkt an der rechten Ohrmuschel befinden sich die An-/Aus und die Bluetooth-Kopplungstaste. Auch für ANC gibt es ein Bedienelement. Auf der rechten Ohrmuschel ist zudem ein Touch-Bedienfeld, das man über die App konfigurieren und anpassen kann. Mit dem Bedienelement ist es bequem möglich, Play/Pause, Skippen vorwärts und rückwärts sowie das Anrufmanagement zu handhaben.

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