Günstiges Sound-Upgrade für viele Plattenspieler mit Audio Technica ATN3600LE-Nadel

Audio Technica bietet seit kurzem für rund 30 EUR die elliptische Austauschnadel ATN3600LE für Plattenspieler mit AT3600-Tonabnehmer an. Für den seit Jahren von vielen Herstellen insbesondere bei Plattenspielern im Einstiegspreissegment verwendeten Audio Technica-Tonabnehmer kam bislang die Nadel ATN3600L mit konischer Spitze zum Einsatz.

Die ATN3600LE bietet durch den elliptischem Schliff mehr Kontaktfläche, was insbesondere einer saubereren Höhenwiedergabe zu Gute kommen sollte. Vom Hersteller wird ein Auflagegewicht von 3-4 Gramm für rund 300 Stunden Schallplattenwiedergabe empfohlen.

Neben dem AT3600 passt die ATN3600LE auch zu den Audio-Technica-Tonabnehmern AT3600L, AT3601, AT3651, AT3650L, AT3650C, AT3650, AT3626. Ebenso sollte die elliptische Nadel auch auf den für ein geringeres Auflagegewicht spezifizierten AT91 sowie die von vielen Herstellern unter eigenem Namen vermarkteten Tonanbnehmer dieser Bauart von Audio Technica passen.

Während Rundnadeln relativ fehlertolerant bei der Justage sind, erfordern Nadeln mit konischem Schliff eine präzisere Ausrichtung des Tonabnehmers im Tonarm. Daher kann es durchaus sein, dass nach dem Wechsel eine Nachjustierung erforderlich wird, um den optimalen Klang herauszuholen. Worauf dabei genau zu achten ist, zeigen wir in unserem Vinyl Finetuning-Special.

