"Hagen - Im Tal der Nibelungen" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Constantin Film veröffentlicht "Hagen - Im Tal der Nibelungen" im März auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Das auf dem Roman von Wolfgang Hohlbein basierende Fantasy-Abenteuer erscheint am 06.03.2025 mit deutschem Dolby Atmos-Ton auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind Making of-Featurettes und Trailer geplant.

