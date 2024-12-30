News

Apple TV+ am Wochenende komplett gratis

Apple TV+ bietet wieder einmal die Möglichkeit, das Streaming-Angebot gratis auszuprobieren. Nachdem bislang in erster Linie kostenlose Probe-Angebote für mehrere Monate angeboten wurden, wird diesmal das gesamte Angebot von Apple TV+ am 4. und 5. Januar 2025 kostenlos nutzbar sein. Voraussetzung dafür ist lediglich eine Apple-ID.

Apple TV+

