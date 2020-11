News

Apple kündigt "One more thing."-Event für den 10. November an

Apple kündigt sein nächstes Live-Event für den 10. November an. Unter dem Slogan "One more thing." findet die Präsentation wieder als Online-Event statt. Worum es sich genau gedreht, lässt Apple natürlich offen.

Beim letzten Event im Oktober wurden das iPhone 12 und der HomePod Mini vorgestellt und in der Gerüchteküche wird derzeit vor allem über neue Macs mit ARM-Prozessor und "AirTags" Tracking-Gadgets spekuliert.

Die Veranstaltung wird am 10.11. ab 19:00 Uhr u.a. bei YouTube als Live-Stream übertragen.

