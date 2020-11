News

Neuer Raspberry Pi 400 mit integrierter Tastatur

Die Raspberry Pi Foundation hat eine neue Version ihres Mini-Rechners vorgestellt. Der Raspberry Pi 400 integriert einen Raspberry Pi 4 mit 4 GB RAM in ein eigenes Tastatur-Gehäuse nach dem klassischen C64-Konzept. Die Anschlüsse wurden dazu auf einer veränderten Platine anders angeordnet und sind von einer Seite zugänglich. Das Kühlblech in der Tastatur ermöglicht auch eine von 1.5 GHz auf 1,8 GHz gesteigerte Geschwindigkeit. Für die Multimedia-Wiedergabe sind zwei micro HDMI-Anschlüsse vorhanden und H.265 wird bis zu 4K-Auflösungen mit 60 Hz decodiert. WLAN und Bluetooth sind ebenfalls integriert.

Der Raspberry Pi 400 hat Abmessungen von 286 mm × 122 mm × 23 mm und wird auch mit einem deutschen QWERTZ-Layout angeboten. In Deutschland wird der Raspberry Pi 400 in Kürze bei Händlern für ca. 74 EUR erhältlich sein. Außerdem gibt es auch ein Kit mit zusätzlichem USB-C-Netzteil, Maus, micro SD-Karte und HDMI-Kabel für ca. 97 EUR.

Raspberry Pi 400 Spezifikationen (Englisch)

Broadcom BCM2711 quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.8GHz

4GB LPDDR4-3200

Dual-band (2.4GHz and 5.0GHz) IEEE 802.11b/g/n/ac wireless LAN

Bluetooth 5.0, BLE

Gigabit Ethernet

2 × USB 3.0 and 1 × USB 2.0 ports

Horizontal 40-pin GPIO header

2 × micro HDMI ports (supports up to 4Kp60)

H.265 (4Kp60 decode); H.264 (1080p60 decode, 1080p30 encode); OpenGL ES 3.0 graphics

MicroSD card slot for operating system and data storage

78- or 79-key compact keyboard (depending on regional variant)

5V DC via USB connector

Operating temperature: 0°C to +50°C ambient

Maximum dimensions 286 mm × 122 mm × 23 mm

