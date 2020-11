News

Großes Update für Samsung TV Plus

Samsung veröffentlicht ein umfangreiches Update für Samsung TV Plus. Besitzer eines Smart TVs von Samsung (ab 2017) erhalten den exklusiven und kostenlosen Zugang zu Samsung TV Plus. Das Angebot beinhaltet eine vielfältige Auswahl an Live-, linearen und On-Demand-Inhalten.

80 Channels – darunter beliebte internationale Nachrichten-, Sport- und Unterhaltungskanäle - lassen sich kostenlos auswählen. Darüber hinaus zählen auch Euronews Live, Fuel TV, Qwest, Movie Central sowie mehrere Rakuten- und Pluto-Channels zu den neusten Programmergänzungen.

Das erweiterte Samsung TV Plus Angebot ist ab sofort verfügbar. Mehr Informationen zu den einzelnen Kanälen gibt es hier:

https://www.samsung.com/de/tvs/smart-tv/samsung-tv-plus/

