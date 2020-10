News

Apple stellt HomePod Mini für 96,50 EUR vor

Apple stellt den HomePod Mini vor. Die kleine Variante des Wireless-Lautsprechers mit Siri-Sprachsteuerung ist 8,4 Zentimeter hoch und soll mit Apple S5 Chip-basierter "Computational Audio"-Technik den Klang und die Dynamik in Echtzeit optimieren. Mehrere HomePod mini-Lautsprecher lassen sich synchron in mehreren nutzen. Stellt man zwei HomePod mini zusammen, ist auch ein Stereo-Modus möglich.

Der HomePod mini unterstützt neben der Wiedergabe von Musik eines iPhone, Mac oder Apple TV auch Apple Music, Podcasts und Radiosender von iHeartRadio, radio.com und TuneIn. Andere Musikdienste wie Pandora und Amazon Music sollen in den nächsten Monaten dazukommen. Alternativ kann der HomePod Mini auch für die Wiedergabe von "Ambient Sounds" wie Regen, einem Kamin oder Bachlauf genutzt werden.

Der HomePod mini wird in den Farben Weiß und Space Grau für 96,50 Euro angeboten und kann in Deutschland ab Freitag, dem 6. November um 14 Uhr vorbestellt werden. Die Auslieferung soll in der Woche vom 16. November beginnen.



Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.