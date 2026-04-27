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"Amsterdamned II - Verfluchtes Amsterdam" erscheint auf Blu-ray Disc

Splendid veröffentlicht "Amsterdamned II - Verfluchtes Amsterdam" auf Blu-ray Disc. Die Thriller-Fortsetzung von Dick Maas aus dem Jahr 2025 erscheint voraussichtlich am 31.07.2026 auf Blu-ray Disc. Die Blu-ray Disc ist mit deutschem und niederländischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet.

bereits erhältlich:

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