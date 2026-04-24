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"Notting Hill" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Universal veröffentlicht "Notting Hill" auf Ultra HD Blu-ray. Die Komödie von Roger Mitchell aus dem Jahr 1999 mit Hugh Grant und Julia Roberts erscheint am 11.06.2026 auf Ultra HD Blu-ray. Die 4K-Edition wird voraussichtlich mit englischem Dolby Atmos-Ton und einem deutschen 5.1-Mix ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind u.a ein Audio-Kommentar, mehrere Featurettes und unveröffentlichte Szenen geplant.

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