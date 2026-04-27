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"Man-Eater - Der Menschenfresser" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Nameless veröffentlicht "Man-Eater - Der Menschenfresser" (Antropophagus) auf Ultra HD Blu-ray. Der ehemals indizierte Horror-Thriller von Joe D'Amato aus dem Jahr 1980 erscheint am 07.05.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook. Die Ultra HD Blu-ray enthält neben der deutschen Kinofassung auch die rund sechs Minuten längere internationale Fassung und ist mit deutschem und italienischem DTS-HD 2.0-Ton ausgestattet.

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