News

ZDF verlängert HDTV-Satellitenausstrahlung via Astra 19.2° Ost

Das ZDF und der Luxemburger Satellitenbetreiber SES haben ihre Vereinbarung zur Verbreitung der TV-Programme des ZDF in HDTV verlängert. Die öffentlich-rechtlichen Angebote des ZDF sollen damit auch in Zukunft über die Orbitalposition ASTRA 19,2° Ost in HD empfangbar bleiben. Genaue Angaben zum Zeitraum der Verlängerung wurden nicht gemacht.

Bereits 2020 hatte das ZDF die Verlängerung der Satellitenausstrahlung der TV-Programme in SD beschlossen obwohl der Sender bereits seit Jahren von der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) zur Einstellung der Parallel-Ausstrahlung in SD und HDTV aufgefordert wird, ohne die sich auch keine Perspektive für ein Ultra HD-Angebot eröffnet.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.