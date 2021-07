News

"Zack Snyder's Justice League Trilogy" bald auch in Deutschland

Warner veröffentlicht nach "Zack Snyder's Justice League" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc auch hierzulande die komplette "Zack Snyder's Justice League Trilogy". Das bereits im Ausland angekündigte Set mit "Zack Snyder's Justice League", "Batman v Superman: Dawn of Justice" und "Man Of Steel" wird voraussichtlich in diesem Herbst veröffentlicht und im Handel bereits als Blu-ray Disc-Edition gelistet. Ein Trilogy-Set auf Ultra HD Blu-ray dürfte aber ebenso wahrscheinlich sein. Der genaue VÖ-Termin ist noch offen.

bereits erhältlich:

