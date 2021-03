News

"Zack Snyder's Justice League" erscheint in sechs Kapiteln

"Zack Snyder's Justice League" war zeitweise als mehrteilige Mini-Serie geplant und wird jetzt doch als Film mit rund vier Stunden Laufzeit veröffentlicht. Trotzdem wird die alternative "Justice League"-Fassung von Zack Snyder in mehrere Kapitel unterteilt, die jetzt via Twitter präsentiert wurden:

Part 1: “Don’t Count On It, Batman”

Part 2: The Age Of Heroes

Part 3: Beloved Mother, Beloved Son

Part 4: “Change Machine”

Part 5: All The King’s Horses

Part 6: “Something Darker”

"Zack Snyder's Justice League" soll ab dem 18.03.20201 in den USA beim Streaming-Dienst HBO Max und international bei digitalen Streaming-Anbietern zu sehen sein. In Deutschland wird der Film laut Warner ab dem 20.05.2021 auf digitalen Plattformen zum Kauf erhältlich sein - sowohl in HD als auch in Ultra HD. Eine Blu-ray Disc und/oder Ultra HD Blu-ray wurde noch nicht angekündigt.