Yamaha mit HiFi- und Head-Fi-Bereichen auf der High End 2025

Bildquelle: Yamaha

Auf der High End 2025, die vom 15. bis 18. Mai im MOC München stattfindet, präsentiert sich Yamaha mit neuem Konzept an zwei Ausstellungsbereichen. Die klassischen HiFi-Produkte findet man im Raum E125 im Atrium 4.1, an Stand C01 in Halle 1 hingegen geht es komplett um das Thema Head-Fi und alles, was Kopfhörer und Kopfhörerverstärker betrifft. Mit dabei sind hier auch exklusive Produktneuheiten, außerdem gibt es am Samstag eine Listening Session mit dem Künstler Jesper Munk. In Zusammenarbeit mit Qobuz lädt Yamaha um 14:00 Uhr in den HiFi-Raum ein. Jesper Munk wird sein neues Album Yesterdaze in HiRes-Qualität vorstellen und vor Ort auch CDs und Schallplatten signieren.

Im Raum E125 im Atrium 4.1 werden ein hochwertiges Stereo-Setup von Yamaha vorgeführt und der Fokus liegt auf aktuellen sowie wegweisenden Proidukten aus dem Yamaha HiFi-Portfolio. Yamaha legt dabei das Augenmerkt auf die erstklassige Handwerkskunst und die Verbundenheit von Home Audio und dem Bau von Musikinstrumenten. Das wird eindrucksvoll durch ein Yamaha Disklavier repräsentiert, auch andere Yamaha Instrumente sind Teil des Standkonzeptes. Im Themenbereich "Head-Fi" wird es, neben exklusiven Neuheiten, den Ausname-Kopfhörer und -Kopfhörerverstärker YH-5000SE und HA-L7A zu sehen geben.

