Panasonic: Preise & Termine für die OLED & LCD-Fernseher 2025
Mit der heutigen Vorstellung der 2025er OLED- und LCD-TV-Serien hat Panasonic auch die Preise und Verfügbarkeiten der einzelnen Modelle veröffentlicht. Hier die Übersicht:
OLED
Z95B
TV-77Z95B: 5.999 €, ab Juni 2025
TV-65Z95B: 3.999 €, ab Juni 2025
TV-55Z95B: 2.999 €, ab Juni 2025
Z90B
TV-77Z90B: 4.999 €, ab Juli 2025
TV-65Z90B: 2.899 €, ab Juli 2025
TV-55Z90B: 2.199 €, ab Juli 2025
TV-48Z90B: 1.799 €, ab Juli 2025
TV-42Z90B: 1.699 €, ab Juli 2025
Z80B
TV-65Z80B: 1.899 €, ab September 2025
TV-55Z80B: 1.449 €, ab September 2025
TV-48Z80B: 1.299 €, ab August 2025
LCD
W95B
- TV-85W95B: 2.999 €, ab August 2025
- TV-75W95B: 2.199 €, ab September 2025
- TV-65W95B: 1.699 €, ab September 2025
- TV-55W95B: 1.299 €, ab September 2025
W93B
- TV-65W93B: 1.299 €, ab Juli 2025
- TV-55W93B: 999 €, ab Juli 2025
- TV-50W93B: 949 €, ab Juli 2025
- TV-43W93B: 849 €, ab Juli 2025
W85B
- TV-65W85B: 999 €, ab September 2025
- TV-55W85B: 849 €, ab September 2025
- TV-50W85B: 749 €, ab September 2025
- TV-43W85B: 699 €, ab September 2025
W61A
- TB-65W61A: 779 €, ab Mai 2025
- TB-55W61A: 629 €, ab Mai 2025
- TB-50W61A: 529 €, ab Mai 2025
- TB-43W61A: 469 €, ab Mai 2025
