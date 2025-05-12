News

Panasonic: Preise & Termine für die OLED & LCD-Fernseher 2025

Mit der heutigen Vorstellung der 2025er OLED- und LCD-TV-Serien hat Panasonic auch die Preise und Verfügbarkeiten der einzelnen Modelle veröffentlicht. Hier die Übersicht:

OLED

Z95B

TV-77Z95B: 5.999 €, ab Juni 2025

TV-65Z95B: 3.999 €, ab Juni 2025

TV-55Z95B: 2.999 €, ab Juni 2025

Z90B

TV-77Z90B: 4.999 €, ab Juli 2025

TV-65Z90B: 2.899 €, ab Juli 2025

TV-55Z90B: 2.199 €, ab Juli 2025

TV-48Z90B: 1.799 €, ab Juli 2025

TV-42Z90B: 1.699 €, ab Juli 2025

Z80B

TV-65Z80B: 1.899 €, ab September 2025

TV-55Z80B: 1.449 €, ab September 2025

TV-48Z80B: 1.299 €, ab August 2025



LCD

W95B

TV-85W95B: 2.999 €, ab August 2025

TV-75W95B: 2.199 €, ab September 2025

TV-65W95B: 1.699 €, ab September 2025

TV-55W95B: 1.299 €, ab September 2025

W93B

TV-65W93B: 1.299 €, ab Juli 2025

TV-55W93B: 999 €, ab Juli 2025

TV-50W93B: 949 €, ab Juli 2025

TV-43W93B: 849 €, ab Juli 2025

W85B

TV-65W85B: 999 €, ab September 2025

TV-55W85B: 849 €, ab September 2025

TV-50W85B: 749 €, ab September 2025

TV-43W85B: 699 €, ab September 2025

W61A

TB-65W61A: 779 €, ab Mai 2025

TB-55W61A: 629 €, ab Mai 2025

TB-50W61A: 529 €, ab Mai 2025

TB-43W61A: 469 €, ab Mai 2025

