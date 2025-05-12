News
"Le Samouraï – Der eiskalte Engel" erscheint mit 4K-Remaster auf Blu-ray Disc
12.05.2025 (Karsten Serck)
WME veröffentlicht "Le Samouraï – Der eiskalte Engel" auf Blu-ray Disc. Der Film Noir-Thriller von Jean-Pierre Melville mit Alain Delon aus dem Jahr 1967 erscheint am 18.08.2025 mit 4K-Remaster als Blu-ray Disc-Mediabook. Die Blu-ray Disc wird mit deutschem und französischem DTS HD MA 2.0-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind Trailer, eine Bildergalerie und ein 24-seitiges Booklet dabei.
