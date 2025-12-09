News
"X-Mas Deals" bei Media Markt & SATURN
09.12.2025 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Media Markt und SATURN präsentieren eine neue "X-Mas Deals"-Aktion mit zahlreichen Technik-Angeboten. Mit dabei sind u.a. Ultra HD-Fernseher von LG, Philips, Samsung und Sony:
- "X-Mas Deals" bei MediaMarkt.de (bis 22.12.)
- "X-Mas Deals" bei SATURN.de (bis 22.12.)
Für alle Einkäufe zwischen dem 28.10. und 16.12. gibt es ein verlängertes Umtauschrecht bis zum 31.12.
