"Catch Me If You Can", "Barbarella" & "The Warriors" erscheinen auf 4K Ultra HD Blu-ray
09.12.2025 (Karsten Serck)
Paramount veröffentlicht "Catch Me If You Can" im Januar auf Ultra HD Blu-ray. Das Steven Spielberg-Drama aus dem Jahr 2002 mit Leonardo DiCaprio und Tom Hanks erscheint am 30.01.2026 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Die Ultra HD Blu-ray ist mit englischem DTS HD MA 5.1-Ton und deutschem Dolby Digital 5.1-Ton ausgestattet.
Zeitgleich erscheinen außerdem die Klassiker "Barbarella" und "The Warriors" als "Limited Collector's Edition" mit verschiedenen Fan-Beigaben auf Ultra HD Blu-ray.
- Catch Me If You Can - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Barbarella - Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- The Warriors - Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
