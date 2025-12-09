News

Raumakustik verstehen und live erleben - Workshop im Januar

Am 17. Januar 2026 lädt das HiFi Forum in Baiersdorf bei Nürnberg zu einem besonderen Seminar- und Workshop-Tag ein. Der Aktustik-Experte Alwin Jaschik vermittelt die Grundlagen der Raumakustik und zeigt dabei, wie professionelle Analysen und maßgeschneiderte Elemente den eigenen Hörraum nachvollziehbar verbessern können. Anschließend demonstriert Matthias Böde (STEREO-Redakteur) in Hörvergleichen den Einfluss verschiedener Maßnahmen in der Praxis. Die Veranstaltung ist in drei Workshop-Sessions unterteilt:

WORKSHOP 1 - 10.00-12:00 Uhr

WORKSHOP 2 - 12.30-14:30 Uhr

WORKSHOP 3 - 15:00-17:00 Uhr

Da die Plätze begrenzt sind, lohnt sich eine frühzeitige Anmeldung. Alle Infos und Anmeldungsmöglichkeiten findet man direkt hier:

