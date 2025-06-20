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Horror-Thriller "We are Monsters" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Uncut.tv veröffentlicht "We are Monsters" auf 4K Ultra HD Blu-ray. Der Horror-Thriller aus dem Jahr 2015 über eine Frau, die sich nach einer Entführung an ihren Peinigern rächt, erscheint am 31.07.2025 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook und wird mit verschiedenen Cover-Varianten angeboten. Die Ultra HD Blu-ry wird voraussichtlich mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein.

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