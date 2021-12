News

"Wayne's World" erscheint als Blu-ray Disc-Steelbook

Paramount veröffentlicht "Wayne's World" im Februar in einer neuen Steelbook-Edition auf Blu-ray Disc. Das Blu-ray-Steelbook der Komödie mit Mike Myers und Dana Carvey soll am 17.02.2022 in einer limitierten Auflage veröffentlicht werden. Im Vergleich zur bereits erhältlichen Blu-ray Disc wird es keine Änderungen der Ausstattung geben.

bereits erhältlich:

