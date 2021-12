News

"Spider-Man: No Way Home" startet mit neuem Sony-Rekord im Kino

Sony hat bereits am ersten Wochenende nach dem Kinostart von "Spider-Man: No Way Home" über 587 Millionen USD einspielen können. Davon wurden rund 253 Millionen USD in den USA und im Rest der 334 Millionen USD erzielt. Für Sony ist dies der erfolgreichste Kinostart in der Studio-Geschichte und im Ranking der erfolgreichsten Kinofilme 2021 liegt "Spider-Man: No Way Home" bereits auf dem sechsten Platz.

Der neue Spider-Man-Film von „Spider-Man: Homecoming“ und „Spider-Man: Far From Home“-Regisseur Jon Watts mit Tom Holland als Peter Parker und Benedict Cumberbatch als Doctor Strange wird voraussichtlich im Frühjahr auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc erscheinen. Der genaue VÖ-Termin ist noch nicht bekannt.

Neben den Standard-Editionen sind auch mehrere Steelbooks geplant, darunter auch ein Amazon-exklusives 4K-Steelbook.

Bereits am 27.12.2021 erscheint außerdem "Venom: Let There Be Carnage" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

