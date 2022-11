News

Warner: Erste "Black Adam" 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Details

Warner veröffentlicht "Black Adam" am 19.01.2023 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc sowie auch als Steelbook-Sondereditionen. Inzwischen sind auch erste Details zur Ausstattung bekannt. Die Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray werden mit englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein und die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind u.a. die Specials "Die Geschichte von Black Adam" und "Wer ist die Justice Society" sowie zahlreiche Making of-Featurettes geplant. Insgesamt bietet das Bonus-Material eine Laufzeit von über einer Stunde. Zu den deutschen Tonformaten liegen noch keine Infos vor.

Der DC Action-Film mit "The Rock" Dwayne Johnson wird bereits am 05.12.2022 als digitale "Heimkino"-Premiere in Ultra HD u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes veröffentlicht. Bei Apple dürfte sehr wahrscheinlich auch wieder ein englischer Dolby Atmos-Mix dabei sein.

bereits erhältlich:

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.