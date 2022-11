News

"Ambush" von "Taken"-Regisseur Pierre Morel bald auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Plaion Pictures veröffentlicht "Ambush - Kein Entkommen!" (Al Kameen) im März auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Action-Thriller von "96 Hours - Taken"-Regisseur Pierre Morel läuft bereits seit Anfang November in den deutschen Kinos und kommt am 23.03.2023 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc in den Handel. Als Bonus-Material sind ein Making of und Interviews mit Cast & Crew geplant.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.