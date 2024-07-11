News
Wagner-Oper "Parsifal" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc
12.07.2024 (Karsten Serck)
Die Deutsche Grammophon hat die Neuinszenierung der Wagner-Oper "Parsifal" von den Bayreuther Festspielen 2023 auf Blu-ray Disc veröffentlicht. Die rund 235 Minuten lange Inszenierung unter der Regie von Jay Scheib wird auf zwei Blu-ray Discs neben Stereo und DTS HD MA 5.0-Ton auch in Dolby Atmos präsentiert.
