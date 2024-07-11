News

Hisense Fernseher sind Calman Ready

Bildquelle: Hisense

Hisense kooperiert mit Portrait Displays und stattet aktuelle TVs mit der Calman Ready-Schnittstelle aus.

Im Rahmen der weltweiten Partnerschaft von Hisense und Portrait Displays kommen nun die ersten Hisense TV-Modelle mit VIDAA-Betriebssystem auf den deutschen Markt, die mit der Calman Ready-Funktionalität ausgestattet sind. Das aktuelle 2024er Line-Up der U7N, U8N, UXN und A85N Serien unterstützt Calman AutoCal - die automatische Bildeinmessung via Calman-Farbkalibrierungssoftware und stellen damit eine optimale Farbgenauigkeit sicher.

Wer möchte, kann natürlich selbst Hand anlegen. Allerdings ist davon auszugehen, dass Einzelhändler die Kalibrierung der Hisense TVs als Service anbieten werden. Schließlich ist der Invest für die notwendige Software nicht gering.

Eric Brumm, CEO von Portrait Displays, freut sich über die Partnerschaft mit Hisense Europe: „Unsere Zusammenarbeit ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Demokratisierung der Display-Kalibrierung auf dem bisher größten CaaS-Markt.“ Ralf Müller, Deputy Director Hisense Europe R&D Center, bestätigt: „Hisense ist immer bestrebt, Innovationen weiterzuentwickeln und das Kundenerlebnis zu verbessern. Wir haben das Feedback von Einzelhändlern in ganz Europa aufgenommen und die Kooperation mit Portrait Displays beschlossen, um künftig Hisense TV-Geräte mit der Calman Ready Auto-Kalibrierungsmöglichkeit auf den europäischen Markt zu bringen. Damit unterstreichen wir unser Engagement, erstklassige Produkte zu liefern, die den hohen Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden."

