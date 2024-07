News

Renny Harlins "The Strangers - Chapter 1" im Herbst auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "The Strangers - Chapter 1" (The Strangers Trilogy) im September auf Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller von Action-Veteran Renny Harlin (Cliffhanger, Stirb Langsam 2) wird ab dem 06.09.2024 im Handel erhältlich sein. Der deutsche und englische Ton wird auf Blu-ray Disc als DTS HD MA 5.1-Mix präsentiert.

"The Strangers - Chapter 1" ist der erste Teil eines geplanten Reboots der "The Strangers"-Reihe von Bryan Bertino. Der zweite Teil soll voraussichtlich noch in diesem Jahr in den US-Kinos starten.

