Volumio kündigt neuen Streamer RIVO+ für Ende November an

Bildquelle: audioNEXT / Volumio

Volumio präsentiert die neue Streaming-Bridge RIVO+. Der italienische Hersteller aus Florenz ist für die enge Zusammenarbeit mit der eigenen Fanbase und Community bekannt. Viele Anregungen für die Weiterentwicklung des RIVO zum RIVO+ stammen, so Volumio, aus den Reihen erfahrener Mitglieder aus der User Community.

An Bord sind eine Reihe zusätzlicher Funktionen gegenüber dem Vorgängermodelle. Darunter ein zusätzlicher 12V-Trigger-Ausgang und I2S/DSD-over-HDMI-Anschlüsse. Aber auch technische Verbesserungen sind an Bord. Verbesserte MEMS-Taktgeneratoren und ein spezieller ASIC, der mit dem internen USB verbinden ist, führt zu einer Entlastung der CPU und besseren Qualität des Ausgangssignals an den S/PDIF- und AES/EBU-Schnittstellen.

Der RIVO+ ist ab sofort bestellbar und wird voraussichtlich Ende November 2024 über den Fachhandel erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 1299.- Euro inklusive Mehrwertsteuer.

