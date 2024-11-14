News

hifisound eröffnet Retro-HiFi-Studio mit Rahmenprogramm im November

Bildquelle: IAD

Das HiFi-Fachgeschäft hifisound eröffnet am 22. November 2024 ein neues, akustisch optimiertes Studio am Buldernweg in Münster. Im neuen Showroom wird der Schwerpunkt auf Retro-HiFi liegen und Fans klassischer Audiotechnik die Möglichkeit geben, legendäre Geräte und Neuauflagen im Stil der vergangenen Jahrzehnte zu erleben.

Mit dabei sind hier Kultmarken wie Braun, Quad, Garrard, Thorens und Telefunken. Außerdem aktuelle Retro-Komponenten von Herstellern wie Wharfedale, LEAK und Musical Fidelity, die mit modernster Technik ausgestattet sind, gleichzeitig aber viel Retro-Charme der goldenen HiFi-Ära mitbringen. Eine breite Auswahl von QUAD Elektrostaten, darunter Modelle wie ESL57, ESL63 und ESL2812 werden mit den zugehörigen QUAD Mono-Röhrenverstärkern kombiniert.

Zur Eröffnung am 22.11. gibt es folgendes Rahmenprogramm:

Ausstellung von Künstler Günter Malchow: Der Künstler zeigt eine Auswahl seiner Werke, die von fotorealistischen Darstellungen bis hin zu abstrakten Linien- und Flächensystemen reichen. Malchow studierte an der Kunstakademie Düsseldorf und war Meisterschüler bei Professor Klapheck.

Braun-HiFi Ausstellung von Bernd Sparenberg: Bernd Sparenberg, ehemaliger Mitarbeiter der Braun AG und renommierter Sammler, präsentiert Highlights seiner umfassenden Sammlung an Braun-HiFi-Geräten. Die Ausstellung bietet spannende Einblicke in die Geschichte eines der bekanntesten HiFi-Hersteller Deutschlands.

Mit dem neuen Retro-HiFi-Studio am Buldernweg möchte hifisound einen klaren Akzent zur Wiederentdeckung und Pflege klassischer Audiotechnik setzen. Am 22.11. öffnet das Studio seine Türen für alle, die dies besonders schätzen.

Die Feier zur Eröffnung erstreckt sich über zwei Tage und findet am Freitag den 22.11 und Samstag den 23.11 jeweils von 11:00 – 18:00 Uhr statt. Um Anmeldung wird gebeten: +49 251 58330 oder per E-Mail an studio@hifisound.de

Wo genau?

hifisound

Buldernweg 42

48163 Münster

