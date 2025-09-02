News

Vodafone stellt TV-Frequenzen im Kabelnetz um

Vodafone organisiert die Frequenzen im TV-Kabelnetz neu. Dadurch soll das Frequenzspektrum für die Nutzung von TV, Telefon und Internet im Vodafone-Kabel optimiert werden.

Bereits im August wurde mit der Frequenzumstellung in einigen Regionen begonnen. Weitere 400 Städte und Gemeinden mit insgesamt 8,6 Millionen TV-Anschlüssen folgen in den kommenden 11 Monaten voraussichtlich bis Mitte 2026.

Im Zuge der Frequenzumstellung führt Vodafone im gesamten Kabelglasfaser-Netz den "NorDig-LCN"-Standard ein. Moderne Empfangsgeräte sollen nun automatisch erkennen, wenn ein Sender auf einen anderen Programmplatz verschoben wird. Die Programme werden mit einer festen, logischen Kanalnummerierung (Logical Channel Numbering) an das Empfangsgerät übertragen und dort automatisch abgespeichert.

Darüber hinaus nutzt Vodafone auch zur Übertragung von SD-Sendern künftig das Videokompressionsverfahren H.264 (MPEG-4 AVC) welches bereits für HD-Sender genutzt wird.

Auf der Service-Seite www.vodafone.de/frequenzumbelegung gibt es weitere Informationen auch zu den genauen Terminen für die Umstellung in einzelnen Regionen.

