News

Fantasy Filmfest-Thriller "Good Boy - Trust his Instincts" erscheint auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Good Boy - Trust his Instincts" auf Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller über einen Vierbeiner, der sein Herrchen vor den unheimlichen Gefahren in den dunklen Ecken eines neuen abgelegenen Zuhauses schützen will, ist der Eröffnungsfilm des diesjährigen Fantasy Filmfests und erscheint am 02.01.2026 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.