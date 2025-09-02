News

Yamaha mit neuer Flaggschiff-Soundbar auf der IFA

Bildquelle: Yamaha

Zum Messeauftakt auf der IFA in Berlin wird es für alle Unterhaltungselektronik- und Audio-Enthusiasten, aber auch für Smart Home- und E-Mobility-Interessierte besonders interessant. Die Joint Home Entertainment Press Conference von Sharp, Sky, TiVo und Yamaha findet am Donnerstag, den 04. September um 10:00 Uhr am Sharp Stand 101 in Halle 22 statt. Die Messe ist zwar an diesem Tag leider noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, es ist aber zu erwarten, dass hier die ersten Neuheiten und absoluten Highlights präsentiert werden. Die Infos werden natürlich zeitnah weitergereicht.

Yamaha True X Surround 90A

Yamaha bringt zur Messe den neuen Star im Soundbar-Portfolio mit. Die True X Surround 90A kommt mit erstklassiger DSP-Technologie und besonders aufwändiger Lautsprecher-Konfiguration mit 12 nach oben gerichteten Beam-Lautsprechern daher. Drei Hochtöner und vier speziell entwickelte "Eye-Shaped"-Chassis vorne sind ebenfalls integriert. Mit dabei ist außerdem die SURROUND:AI-Technologie von Yamaha und, für Heimkino-Fans besonders spannend: Neben Dolby Atmos und DTS:X hat die True X Surround 90A auch einen Decoder für Auro-3D plus Auro-Matic an Bord. Die neue Yamaha Soundbar ist hier weltweit das erste Produkt. Geliefert wird die Soundbar im Paket mit einem True X Subwoofer und zwei True X Surround-Lautsprechern.

Weitere Infos dazu in unserem Special:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.