Verkaufsstart für Nubert Soundbars in neuen Farben

Die nuBoxx AS-425 max ist ab sofort in vier Farben verfügbar. Die bisherigen Farbvarianten Graphit und Eisgrau werden laut Nubert auf vielfachen Kundenwunsch um Schwarz und Weiß ergänzt.

Alle vier verschiedenen Ausführungen sind sofort lieferbar! Dies gilt auch für die neue High End Soundbar nuPro XS-8500 RC, die der Hersteller aus Schwäbisch Gmünd vor gut einem Monat angekündigt hat. Die für Musikwiedergabe optimierte Soundbar soll auch Film- und Serienfans vollends überzeugen, nicht umsonst integriert Nubert in das neue Flaggschiff Dolby Atmos. Um bis zu acht weitere Kanäle kann man die Soundbar komplett kabellos erweitern, die neuen nuPro XS-Modelle stehen somit für den Ausbau auf Mehrkanalton bereit.

Alle Nubert Soundbars (nuBox AS-225, nuBoxx AS-225 max, nuBoxx AS-425 max, nuPro AS-3500, nuPro XS-8500 RC) sind aktuell Lieferbar!

Nicht vergessen: Vom 02. bis 06. September empfängt Nubert interessierte Kunden in Halle 1.2 an Stand 235 auf der IFA in Berlin.

