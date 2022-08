SPECIAL: Nubert hält die Fahne der Audio-Hersteller auf der IFA 2022 hoch - ein Besuch in Halle 1.2, Stand 235, lohnt sich!

Auf der IFA in Berlin, die vom 02. August bis 06. August 2022 auf dem Messegelände stattfinden wird, ist auch Nubert aus Schwäbisch-Gmünd vertreten. Die Lautsprecher- und Elektronik-Manufaktur wird dem Stand 235 in er Halle 1.2 ordentlich Leben einhauchen und Highlights der üppig bestückten Produktpalette präsentieren.

nuPro XS-8500 RC

So kommt die neue große Soundbar Nubert XS-8500 RC nach Berlin. Der XXL-Klangriegel decodiert Dolby Atmos sowie DTS:X und stemmt imposante 820 Watt Spitzenleistung. Kombiniert mit Nubert-typischen High Technische-Chassis für höchste Belastbarkeit und Klangtreue, ist auch die Beschallung großer Hörräume kein Problem fürs Flaggschiff, das auch mit einer üpppig bestücken Anschlusssektion inklusive HDMI-eARC und Bluetooth 5.0 glänzt.

XS-8500 RC in weißer Ausführung

Flankiert wird die Nubert XS-8500 RC vom neuen Deckenlautsprecher XI-2000 RC mit integriertem Licht-Element und der Einbungsmöglichkeit für Licht-Steuerungssysteme. Das Ensemble wird in einer Surround-Anwendung zu bestaunen sein.

nuPro AS-3500

Anzeige

nuPro AS-3500 Fernbedienung

Zwei uns wohlbekannte Kandidaten laufen ebenfalls in Berlin auf. Die Soundbar nuPro AS-3500 mit 160 Watt Leistung sowie Decodern für Dolby Digital und DTS ist ein echtes Erfolgsmodell und überzeugt durch wertige Verarbeitung ebenso wie durch klaren, fundierten Klang und eine reichhaltige Anschlussauswahl, wie wir in unserem Testbericht feststellen konnten.

nuSub XW-800 slim

Zur Seite gestellt bekommt die nuPro AS-3500 den äußerst flachen, kompakten nuSub XW-800 slim mit 180 Watt Nenn- und 250 Watt Musikleistung, der erst kürzlich bei uns im Test für Furore gesorgt hat: Keiner vermutet im kleinen Gehäuse eine derartige Bassgewalt und einen ausgezeichneten Tiefgang.

nuPro AS-425 max

Das Thema "Soundbar" wird bei Nubert in Berlin klar fokussiert, da dürften zwei weitere Erfolgsmodelle nicht fehlen. Die nuBoxx AS-425 max und die nuBox AS-225 beweisen, dass aus recht kompakten Gehäusen eine außerordentlich nachdrückliche, zugleich präzise Beschallung erfolgen kann. Gerade für kleinere Lokalitäten ist die nuBox AS-225 Soundbar perfekt geeignet.

Anzeige

nuBox AS-225

Und nein, es ist kein Schreibfehler unsererseits: Die ältere nuBox AS-225 ist in Berlin zu sehen. Wir spekulieren, dass Nuberr mit dem nach wie vor hervorragenden Modell eine spezielle Aktion zur IFA plant. Die nuBox AS-225 verfügt zwar über keinen Decoder, wenn man die Tonsignalausgabe des angeschlossenen TV-Geräts auf PCM umschaltet, befindet sich aber alles im grünen Bereich. Zwei DSP-Modi für Musik und Filmton sind ebenfalls mit an Bord.

nuBoxx AS-425 Anschlüsse

Noch mehr akustische Souveränität verbreitet die nuBoxx AS-425 max mit Decodern für Dolby Digital und DTS, inklusive mehrstufiger "Wide" Funktion und Voice+ Modus für beste Sprachverständlichkeit.

Anzeige

Beide Nubert-Modelle, sowohl die nuBox AS-225 als auch die nuBoxx AS-425 max, hatten wir bereits zum Test in unserer Redaktion. Die AS-425 ist in Graphit, Eisgrau, Schwarz und Weiß lieferbar, so kann man sie farblich bestens ans Umfeld anpassen.

Bleibt der nuGo! Bluetooth-Lautsprecher, den wir auf der High End 2022, die im Mai in Münchner M,O,C stattfand, bereits in Form eines Previews untersuchen und auch hören konnten. Es steht genug Leistung (2 x 25 Watt) sowie ein DAB+/FM Tuner (letzterer mit weltweiter Einsatzmöglichkeit) zur Verfügung, und im Gegensatz zu anderen Herstellern liefert Nubert auch ein hochwertiges Netzteil mit und nicht nur ein Ladekabel. Beides braucht man nicht allzu oft, denn der nuGo! punktet mit mindestens 24 Stunden Akkulaufzeit. Der Qualitätsakku, so versprechen die Schwaben, ist zudem überaus robust und langzeitstabil.

Unser Fazit: Gut gemacht, Nubert! Die Schwaben setzen ein gezieltes Zeichen gegen die Audio-Flaute auf der IFA 2022 und bringen Highlights des aktuellen Portfolios nach Berlin. Wir lassen uns den Auftritt in Halle 1.2, Stand 235 natürlich nicht entgehen und fertigen einen entsprechenden Standbericht an.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Nubert Presse, Sven Wunderlich, Carsten Rampacher, Philipp Kind

Datum: 18. August 2022

Anzeige



Tags: IFA 2022