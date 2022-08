News

Apple iPhone 14 wird am 7. September vorgestellt

Apple stellt voraussichtlich am 7. September seine neueste iPhone-Generation vor. Das neueste "Apple Event" unter dem Motto "Far Out" wird am 07.09.2022 ab 19:00 Uhr präsentiert und u.a. auf YouTube übertragen. Neben dem iPhone 14 wird von Apple auch eine neue Apple Watch-Generation erwartet.

